Somalia mata a más de 130 supuestos miembros de Al Shabaab y recupera una localidad en el sur del país

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Somalia han anunciado este jueves la muerte de más de 130 supuestos miembros de Al Shabaab en una operación lanzada "en coordinación con socios internacionales" que habría permitido a las fuerzas de seguridad hacerse con el control de la localidad de Juda, en la región de Bajo Yuba, parte de la región semiautónoma de Jubalandia (sur).

El Ministerio de Defensa somalí ha indicado en un comunicado publicado en su cuenta en redes sociales que la operación, que duró unas 24 horas, estuvo encabezada por las fuerzas especiales Danab y ha agregado que permitió a los agentes "repeler un ataque lanzado por Al Shabaab" contra la localidad, que llegaron a tomar brevemente.

"La operación conjunta infligió una derrota decisiva al enemigo, causándole pérdidas significativas, con más de 130 milicianos muertos y aún más heridos, tras combates directos en los que las fuerzas nacionales respondieron valientemente al asalto", ha dicho, antes de resaltar que también han incautado vehículos "abandonados" por los milicianos durante su retirada.

Así, ha destacado que "la seguridad de Juda y sus alrededores está totalmente en manos del Ejército de Somalia, en particular de las fuerzas especiales Danab, y de Jubalandia, que siguen totalmente alerta y continúan llevando a cabo operaciones de estabilización para evitar amenazas residuales".

Por último, ha aplaudido "la valentía, coordinación y vigilancia" del Ejército y las fuerzas de Jubalandia. "Reafirmamos que las operaciones antiterroristas continuarán hasta que se logre una paz duradera, estabilidad y seguridad en todo el país", ha apostillado, sin que Al Shabaab, vinculado a la organización terrorista Al Qaeda, se haya pronunciado sobre estos combates.

El grupo terrorista ha incrementado sus ataques en los últimos meses, llegando a tomar zonas al norte de Mogadiscio, a pesar de que las autoridades han incrementado sus operaciones con apoyo de clanes y milicias locales, todo ello como parte del plan adoptado por el presidente, Hasán Sheij Mohamud, quien prometió al asumir el cargo en mayo de 2022 poner la lucha antiterrorista en el centro de sus políticas.