Somalia mata a más de 15 supuestos miembros de Al Shabaab en un bombardeo "con apoyo de socios internacionales"

MADRID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Somalia han anunciado este martes la muerte de más de 15 supuestos miembros del grupo terrorista Al Shabaab en un nuevo bombardeo "con apoyo de socios internacionales" en la región de Medio Shabelle (centro), en el marco de las operaciones contra la organización, que mantiene lazos con Al Qaeda.

El Ministerio de Defensa somalí ha indicado en un comunicado que la "operación aérea" fue llevada a cabo en el área de Yabad Godone, al norte de la capital, Mogadiscio, antes de especificar que el objetivo ha sido "un lugar usado por el grupo terrorista Al Shabaab para planificar y coordinar actividades terroristas".

Así, ha cifrado en 17 los muertos y ha agregado que "armas y vehículos usados por el grupo para llevar a cabo sus actividades criminales han sido completamente destruidos", al tiempo que ha reiterado el "compromiso" del Ejército con llevar a cabo "operaciones planificadas para desmantelar a Al Shabaab con el fin de garantizar la seguridad y la estabilidad del pueblo somalí".

El grupo terrorista ha incrementado sus ataques en los últimos meses, llegando a tomar zonas al norte de Mogadiscio, a pesar de que las autoridades han incrementado sus operaciones con apoyo de clanes y milicias locales, todo ello como parte del plan adoptado por el presidente, Hasán Sheij Mohamud, quien prometió al asumir el cargo en mayo de 2022 poner la lucha antiterrorista en el centro de sus políticas.