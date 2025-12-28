Somalilandia promete que no recibirá a palestinos expulsados de Gaza a cambio del reconocimiento de Israel

Archivo - El ministro de Exteriores de Somalilandia, Abdirahman Dahir- MINISTERIO DE EXTERIORES DE SOMALILANDIA / X

MADRID 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Somalilandia ha asegurado que el reconocimiento de su independencia que otorgó Israel el pasado viernes al estado separatista somalí en modo alguno está condicionado a un plan extraoficial para recibir palestinos expulsados de Gaza, como denunció abiertamente el sábado el movimiento islamista palestino Hamás.

En una entrevista al canal isrealí KAN, el ministro de Exteriores de Somalilandia, Abdirahman Dahir, ha indicado que "jamás se ha negociado ni albergar y ni transferir gente desde Gaza y cualquier otra declaración al respecto es falsa y llama al engaño".

En un comunicado publicado en su página web, Hamás declaró el sábado su negativa rotunda a semejante posibilidad. "Afirmamos nuestro total rechazo a los planes de la ocupación de desplazar por la fuerza a nuestro pueblo, incluido el uso de Somalilandia como destino para el pueblo de Gaza", hizo saber el movimiento palestino.

Además, y en línea con la práctica totalidad de la comunidad internacional, comenzando por los países árabes y el propio Gobierno de Somalia, Hamás consideró que el reconocimiento declarado por el Gobierno israelí representa "un precedente peligroso y un intento inaceptable de obtener una falsa legitimidad de una entidad fascista que ocupa la tierra de Palestina".

Expertos israelíes apuntaban que el reconocimiento de Israel podría facilitar un posible despliegue militar israelí en Somalilandia, una posición que se encuentra a solo 500 kilómetros de distancia de Yemen, donde se encuentra la insurgencia hutí, enemiga declarada de Israel. Sin embargo, Somalilandia e Israel se han limitado a indicar que su acuerdo tiene carácter puramente social, político y económico.

LA CAO SE SUMA A LA REPULSA CONTRA EL RECONOCIMIENTO

Este domingo, La Comunidad de Estados de África Oriental (CAO) se ha sumado a la repulsa internacional a la declaración israelí. La CAO "reconoce a la República Federal de Somalia como un solo Estado soberano bajo la autoridad del Gobierno de la República Federal de Somalia".

La organización, formada por Burundi, República Democrática del Congo, Kenia, Ruanda, Sudán del Sur, Uganda, Tanzania y Somalia, se adhiere a la posición expresada por la Unión Africana, reflejada en el Acta Constitutiva de la Unión Africana y las decisiones pertinentes relativas a la soberanía e integridad territorial de la República Federal de Somalia.

"La CAO exige respeto por la unidad e integridad territorial de la República Federal de Somalia e insta a todas las partes interesadas a actuar dentro de los marcos jurídicos regionales e internacionales establecidos en materia de soberanía e integridad territorial de los Estados", añade el comunicado.