Starmer aclara que el uso de bases británicas por parte de EEUU está "estrictamente limitado a fines defensivos"

El primer ministro británico, Keir Starmer - Europa Press/Contacto/Thomas Krych

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha asegurado este lunes que el uso de las bases británicas por parte de Estados Unidos está "estrictamente limitado a fines defensivos" y que no se ha sumado a las operaciones "ofensivas" de Washington e Israel contra Irán que han dejado más de 500 muertos, entre ellos el líder supremo, Alí Jamenei, y la cúpula militar iraní.

"Simplemente no es posible derribar todos los misiles y drones iraníes una vez que se lanzan. La única manera de prevenir estos ataques es destruir los misiles en su origen, en sus depósitos de almacenamiento o lanzadores. Estados Unidos solicitó permiso para usar bases británicas con ese propósito defensivo, específico y limitado", ha aclarado ante la Cámara de los Comunes.

En este sentido, ha indicado que Washington tiene "la capacidad necesaria para impedir que misiles iraníes maten a civiles, a ciudadanos británicos o a aliados en países que no han participado en el ataque inicial". "Nuestra acción se basa en el principio de la autodefensa colectiva para amigos de larga duración y en la protección de las vidas británicas", ha argüido.

El primer ministro británico también ha aplaudido que los aviones británicos que han sido desplegados "como parte de las operaciones defensivas de la coalición" hayan "interceptado con éxito múltiples amenazas, incluyendo drones hacia una base de la coalición en Irak que alberga personal de Reino Unido.

Starmer ha subrayado así que las bases británicas en Chipre "no han sido utilizadas por las fuerzas estadounidenses para ataques ofensivos" y ha asegurado que el dron iraní que impactó en Akrotiri "no fue una respuesta a ninguna decisión que haya tomado Reino Unido".

"Nuestra evaluación es que el dron se lanzó antes de nuestro anuncio. La hostilidad de Irán hacia Gran Bretaña y nuestros intereses es de larga duración, razón por la cual nuestras fuerzas siempre se mantienen en un alto nivel de preparación", ha zanjado.

La oficina de Starmer ha argumentado con anterioridad que "el Derecho Internacional permite a Reino Unido y a sus aliados usar o apoyar la fuerza en circunstancias en las que actuar en defensa propia sea el único medio viable para hacer frente a un ataque armado en curso y cuando la fuerza utilizada sea necesaria y proporcionada".

En una entrevista con el diario 'The Telegraph', el presidente estadounidense lamentó que Starmer tardara demasiado en cambiar de opinión después de que se negara a que las fuerzas estadounidenses utilizaran las instalaciones ubicadas en el archipiélago de Chagos, en el océano Índico, para lanzar ataques sobre Irán.

"Probablemente esto nunca había pasado antes entre nuestros países", dijo el magnate en una entrevista en la que ha señaló que Starmer "parecía estar preocupado con la legalidad" de utilizar estas instalaciones para los ataques del fin de semana.

Starmer se negó en un principio a dar luz verde a Estados Unidos para que utilizara la base militar ubicada en el atolón Diego García para llevar a cabo los ataques que acabaron con la vida del ayatolá Alí Jamenei. No obstante, el domingo cambió de opinión y afirmó que aceptaría si se utilizaba con fines "defensivos". Poco después, un dron iraní atacó una base de las fuerzas aéreas británicas en Chipre.