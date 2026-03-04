Starmer afirma que "no estaba dispuesto" a sumarse a una guerra sin base legal en repuesta a los ataques de Trump

Keir Starmer, primer ministro brtánico. - Wiktor Szymanowicz / Zuma Press / ContactoPhoto

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha defendido este martes su postura respecto al ataque a Irán insistiendo en que "no estaba dispuesto" a sumarse a una guerra sin base legal, en respuesta a los críticas del lunes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguró sentirse "decepcionado" por el bloqueo de Londres en un principio del uso de la base aérea que ambos gestionan en el archipiélago de Chagos para atacar Irán.

"Lo que no estaba dispuesto a hacer el sábado era que Reino Unido se uniera a una guerra, a menos que estuviera convencido de que había una base legal y un plan viable y bien pensado", ha respondido Starmer en sede parlamentaria a las preguntas de la oposición, que le ha afeado su supuesta inacción.

Starmer ha defendido que los fuerzas británicas han estado desplegadas durante varias semanas, en contacto con Estados Unidos, fruto de lo cual Reino Unido ha estado protegiendo la vida de ciudadanos estadounidenses en Oriente Próximo, recoge el diario 'The Guardian'.

"Esa es la 'relación especial' en acción", ha dicho Starmer parafraseando el término popularizado por Winston Churchill en 1946 para definir la alianza entre Washington y Londres, un día después de que Donald Trump lamentara desde el Despacho Oval que ya no viven en "la era de Churchill".

"Compartir inteligencia a diario para mantener a nuestra gente a salvo. Esa es la 'relación especial' en acción", ha incidido Starmer. "Aferrarse a las últimas palabras del presidente Trump no es la 'relación especial'", ha zanjado, en respuesta a la oposición en el Parlamento británico.