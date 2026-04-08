Starmer aplaude el alto el fuego en Irán y anuncia un viaje a la región para "impulsar la diplomacia"

Archivo - El primer ministro británico, Keir Starmer. - Leon Neal/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, ha aplaudido este miércoles el alto el fuego acordado entre Estados Unidos e Irán y ha anunciado un viaje a la región para reunirse con "los aliados" del golfo Pérsico y "abordar los esfuerzos diplomáticos para apoyar y mantener esta tregua y lograr una resolución duradera al conflicto".

Con estas acciones, según ha explicado Starmer en un comunicado, Londres "espera proteger la economía británica y global de más amenazas" de este tipo. Así, ha indicado que su objetivo es "demostrar el compromiso de su Gobierno a lograr el final de la violencia y mantener conversaciones encaminadas a garantizar la restauración del libre tránsito en el estrecho de Ormuz".

"Hay avances prometedores como resultado de este alto el fuego", ha afirmado, al tiempo que ha destacado que Reino Unido "sigue encabezando los esfuerzos internacionales y está en contacto con países de todo el mundo para asegurar que el estrecho es reabierto" lo antes posible.

Durante su visita, también tiene previsto supervisar el apoyo en materia de defensa ofrecido por Reino Unido a los aliados de la zona. "Aplaudo el acuerdo de alto el fuego alcanzado esta noche, que traerá alivio a la región y al mundo. Junto a nuestros aliados, debemos hacer todo lo posible por apoyarlo y mantenerlo", ha afirmado.

El viaje llega tan solo una semana después de la reunión convocada por Reino Unido la semana pasada, en la que participaron más de 40 países para comenzar a trabajar en un plan viable para la reapertura del estrecho de Ormuz una vez que cesen los combates.

"El trabajo continuará a buen ritmo a la luz del alto el fuego, y se espera que el primer ministro aborde este tema con mayor profundidad en reuniones con los líderes de la región. Lo primero que hará el primer ministro será agradecer al personal británico y local que valientemente ha arriesgado sus vidas en defensa de nuestro pueblo, nuestros intereses y los de nuestros aliados", recoge el texto.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ha confirmado que el personal británico ha interceptado más de 110 ataques con drones en la región, y la Real Fuerza Aérea (RAF) ha llevado a cabo más de 1.600 horas de operaciones defensivas.

"Se prevé que Starmer rinda homenaje a la labor de los socios en el Golfo, cuyas Fuerzas Armadas han protegido a cientos de miles de ciudadanos británicos que viven en la región frente a la brutal agresión de Irán", ha señalado.