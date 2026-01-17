Starmer critica la posición "totalmente errónea" de Trump por anunciar aranceles contra Dinamarca y aliados

El primer ministro británico, Keir Starmer - Europa Press/Contacto/Thomas Krych

MADRID 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha censurado la postura "totalmente errónea" del presidente estadounidense, Donald Trump, que ha anunciado este sábado unos aranceles de represalia contra Dinamarca y varios países europeos más por unas maniobras militares en Groenlandia, isla que reclama para Estados Unidos.

"Aplicar tarifas a aliados en nombre de la seguridad colectiva de los aliados de la OTAN es totalmente erróneo. Evidentemente vamos a tratar esto directamente con la Administración estadounidense", ha afirmado Starmer en redes sociales.

El mandatario británico ha señalado que "está muy clara nuestra postura sobre Groenlandia" y ha reiterado que "forma parte del Reino de Dinamarca y su futuro es una cuestión que atañe a los groenlandeses y a los daneses".

En cuanto a la seguridad en el Ártico "hemos dejado claro que concierne a todos los aliados de la OTAN, que deben hacer más, juntos, para afrontar la amenaza de Rusia en distintas partes del Ártico".

También la líder de la oposición y del Partido Conservador británico, Kemi Badenoch, ha criticado la "terrible idea" de Trump. "El presidente Trump está completamente equivocado anunciando aranceles contra Reino Unido por Groenlandia", ha publicado en redes sociales.

"Estos aranceles serán otro lastre más para las empresas de nuestro país. La soberanía de Groenlandia la debe decidir el pueblo de Groenlandia", ha señalado.

Trump ha anunciado este sábado que impondrá a partir del próximo 1 de febrero aranceles adicionales del 10% a Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia en represalia a su despliegue en Groenlandia frente a la amenaza del mandatario de hacerse con el control de la isla; un nuevo gravamen que permanecerá en vigor hasta que Estados Unidos complete el proceso de "adquisición" del territorio.

La Operación Resistencia Ártica son unos ejercicios impulsados por Dinamarca, a cuyo reino pertenece la isla, y que han contado con el respaldo de los países mencionados por Trump, quien ha declarado este despliegue, directamente, como una "amenaza" para la seguridad mundial.

Trump, para redoblar su apuesta, ha avisado además que este arancel adicional del 10% subirá a partir del 1 junio a un 25% y "deberá pagarse hasta que se llegue a un acuerdo para la compra total y completa de Groenlandia" por parte de Estados Unidos.