Starmer se despide de Westminster: "Dejo el país en mejores condiciones de las que me lo encontré"

El primer ministro británico, Keir Starmer, abandona Downing Street. - Europa Press/Contacto/Zeynep Demir Aslim

MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, se ha despedido este miércoles del Parlamento británico, a pocos días de que se haga efectivo el cambio en el liderazgo del Partido Laborista y en el Gobierno británico, incidiendo en que "deja el país en mejores condiciones de las que se lo encontró" y reivindicando que asumió las riendas del partido tras una "derrota histórica" y logró una "victoria histórica" en 2024.

"Todo primer ministro sabe, cuando toma el relevo, que llegará el día en que tendrá que pasarlo a otra persona. Ese día ha llegado para mí. Este es el final de mi trayectoria política", ha afirmado en la sesión de control ante el Parlamento británico, en la que ha sido su última intervención en Westminster.

Starmer ha recalcado que en seis años al frente del laborismo "pasé de una derrota histórica en 2019 a una victoria histórica en 2024". "Y, tras dos años al frente del Gobierno, dejo el país en mejores condiciones de las que encontré", ha incidido, resaltando el legado que deja. "Me siento orgulloso de todo lo que hemos logrado", ha recalcado.

El todavía primer ministro ha agradecido al presidente de la Cámara, así como a su equipo y a los diputados laboristas el trabajo estos años, antes de brindar su apoyo a su sucesor, Andy Burham. "A mi sucesor, y a todos ustedes, les ofrezco todo mi apoyo".

Burnham se ha asegurado la victoria en las primarias laboristas, que concluyen este jueves 16, y será el próximo primer ministro de Reino Unido con su toma de posesión prevista para el lunes 20 de julio. El exalcalde de Gran Mánchester ha logrado 349 los respaldos de diputados laboristas, lo que ha hecho matemático su triunfo en los comicios internos.

Starmer dimitió el pasado junio tras verse acorralado por la presión interna en su partido, tras una crisis de liderazgo y de encadenar varias polémicas políticas, como el nombramiento de Peter Mandelson como embajador británico en Estados Unidos pese a su relación con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.