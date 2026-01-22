Starmer reivindica el "pragmatismo británico" ante las amenazas de Trump y pide "trabajar duro" en el Ártico

El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, sale de Downing Street para acudir al Parlamento británico. - Europa Press/Contacto/Tayfun Salci

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, ha reivindicado este jueves el "pragmatismo británico" para no sucumbir a las presiones de Estados Unidos respecto a Groenlandia y ha llamado a "trabajar duro" para reforzar la seguridad en la región del Ártico.

"Hemos superado los últimos días con una mezcla de pragmatismo británico, sentido común, pero también con ese sentido británico de aferrarnos a nuestros valores y principios", ha asegurado el líder laborista en declaraciones desde Hertfordshire, recogidas por el diario 'The Guardian'.

Según ha señalado Starmer, se trata de una "buena noticia" que Trump haya retirado la amenaza de imponer aranceles desde el 1 de febrero a ocho naciones europeas que apoyaron a Dinamarca ante las presiones de Washington, incluyendo Reino Unido.

"Ahora podemos empezar a trabajar duro y encontrar una forma de avanzar en materia de seguridad en el Ártico", ha expuesto, para recalcar que la región puede parecer "muy lejana y remota", pero resulta "importante" para la seguridad de Reino Unido.

El primer ministro británico ha sido objeto de ataques por parte de Trump los últimos días. El magnate estadounidense llegó a calificar de "estúpido" el acuerdo alcanzado por Reino Unido con Mauricio para devolver al país africano la soberanía del archipiélago de Chagos, asegurando que este tipo de acuerdos justifica sus pretensiones sobre Groenlandia.

Starmer achacó las críticas de Trump al acuerdo sobre Chagos a un "propósito expreso" de "ejercer presión" sobre su persona para que cambie la posición británica respecto al territorio autónomo danés.