Stubb reconoce que la política exterior de Trump contradice los valores europeos

El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, ha reconocido este miércoles que la política exterior del Gobierno liderado por su homólogo estadounidense, Donald Trump, se basa en una ideología que "contradice" los valores europeos al "socavar el actual orden internacional".

"Estados Unidos es un aliado importante para nosotros. Al mismo tiempo, debemos ser honestos con nosotros mismos y reconocer que Estados Unidos está cambiando y también la actitud del país hacia sus aliados y su forma de participar en política exterior", ha expresado el mandatario durante un discurso ante el Parlamento.

Stubb ha indicado que la nueva doctrina exterior promulgada por Trump implica que Estados Unidos "opera, cada vez más, al margen de las instituciones internacionales" y que este tipo de cambios se han hecho cada vez más evidentes en el último año a raíz de su postura, por ejemplo, con respecto a Ucrania.

"En la lista de prioridades en la política exterior estadounidense, Europa se sitúa por detrás del Hemisferio Occidental y la región de Asia y el Pacífico", ha destacado, agregando que los países europeos no pueden adaptarse a este cambio en las prioridades de Estados Unidos "en un instante".

El mandatario ha asegurado que hay ámbitos, como la Defensa, la OTAN o la industria marítima, en los que colaboran gracias a una "sólida relación" con Estados Unidos, si bien hay otros temas en los que están "abiertamente en desacuerdo, como el cambio climático o las posturas hacia las instituciones y normas internacionales".

"Nos encaminamos hacia un mundo cada vez más definido por el poder y la fuerza. Este cambio es gradual y se produce a largo plazo", ha sentenciado, instando a la cooperación en un mundo caracterizado "por una competencia cada vez más feroz".