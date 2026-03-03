Suben a 24 los fallecidos en el accidente aéreo de El Alto, en Bolivia

Aeronave siniestrada en el Aeropuerto Internacional de El Alto, en Bolivia - Javier Mamani / Xinhua News / ContactoPhoto

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El número de víctimas mortales por cuenta del accidente de un avión militar de carga de dinero ocurrido en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional boliviano de El Alto, en La Paz, ha ascendido a 24 personas, según ha confirmado este lunes el comandante regional de la Policía, Heriberto Valencia.

La última cifra de fallecidos dada a conocer por las autoridades este fin de semana era de 22 personas. Sin embargo, durante los trabajos de desescombro, bajo la aeronave siniestrada ha sido hallado otro vehículo, elevando el saldo de víctimas fatales a 24.

Cabe recordar que el siniestro aéreo se produjo el pasado viernes, cuando un avión militar Hércules se salió de la pista del aeropuerto y recorrió casi un kilómetro hasta estrellarse contra otros vehículos.

A su vez, el comandante ha señalado que ya han sido arrestadas 51 personas por el desorden registrado en la zona tras el accidente. De hecho, efectivos de seguridad del aeropuerto tuvieron que emplear agentes químicos para dispersar a las multitudes que se acercaron a la aeronave siniestrada en aras de recoger los billetes diseminados.

Además de la aeronave, entre los vehículos siniestrados se encontraban también furgonetas particulares, minibuses e incluso un tráiler que fueron golpeados cuando el aeroplano se precipitó en la zona.

Por su parte, el ministro de Defensa de Bolivia, Marcelo Salinas, ha avanzado que serán llevadas a cabo varias investigaciones a fin de esclarecer las causas del accidente, siendo la Junta de Investigaciones de Accidentes Aeronáuticos (JIAA), que ya resguarda la caja negra, la responsable de analizar los aspectos operativos, mecánicos y de vuelo.

Del mismo modo, serán impulsadas dos indagaciones más, las cuales estarán a cargo del fabricante de la aeronave y de la compañía de seguros.