Sudáfrica acoge maniobras navales conjuntas de países de los BRICS con liderazgo de China

Militares chinos participan en las maniobras navales conjuntas de los BRICS en Sudáfrica. - SA NATIONAL DEFENCE FORCE

MADRID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Sudáfrica acoge desde este viernes y por el periodo de una semana maniobras navales conjuntas de países de los BRICS, que cuentan con la participación de Rusia y el liderazgo de China.

Las operaciones bautizadas como 'WILL FOR PEACE 2026' tienen lugar en aguas territoriales sudafricanas, que acoge el arranque de las maniobras en la ciudad portuaria de Simon's Town.

"Es un ejercicio marítimo diseñado para mejorar la interoperabilidad, la preparación operativa y la seguridad marítima", ha explicado el Ministerio de Defensa sudafricano, reivindicando que proporciona una plataforma para intercambiar mejores prácticas y mejoren las capacidades operativas conjuntas entre los países de los BRICS.

El Ministerio de Defensa chino ha confirmado la participación de Pekín en unos ejercicios que incluirán operaciones antiterroristas y de rescate. "Estas maniobras buscan profundizar el intercambio militar y la cooperación entre los participantes, mejorando las capacidades conjuntas ante amenazas marítimas", ha expuesto en un comunicado.

Asimismo, medios sudafricanos apuntan que aparte de Rusia y China participan en las maniobras contingentes navales de Irán, con Indonesia y Etiopía como observadores.