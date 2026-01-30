Sudáfrica expulsa del país al representante diplomático de Israel

Archivo - Un ciudadano sudafricano ondea una bandera palestina en Ciudad del Cabo - Europa Press/Contacto/Shakirah Thebus - Archivo

MADRID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Sudáfrica ha anunciado este viernes que ha expulsado al que era, hasta ahora, máximo representante diplomático de Israel en el país, el encargado de negocios Ariel Seidman, por negligencia y abusos contra las autoridades del país africano.

Se trata de un nuevo episodio del conflicto diplomático entre ambos países por la guerra de Gaza, el Gobierno israelí retiró en noviembre de 2023 a su embajador en Sudáfrica en cuando el país anunció su intención de presentar un caso por genocidio contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Seidman ejercía desde entonces como jefe de la diplomacia israelí en Pretoria.

Ahora, el Ministerio de Exteriores sudafricano ha declarado a Seidman como "persona non grata" tras una serie de "violaciones inaceptables" cometidas por el encargado de negocios y que incluyen "el uso reiterado de las plataformas oficiales de redes sociales israelíes para lanzar insultos" contra el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, y "la omisión deliberada de informar" al Gobierno sobre "supuestas visitas de altos funcionarios israelíes".

Sudáfrica entiende que estas acciones "representan un grave abuso del privilegio diplomático y una violación fundamental de la Convención de Viena", y dañan "sistemáticamente la confianza y los protocolos esenciales para las relaciones bilaterales", por lo que da Seidman 72 horas para abandonar el país.

"Instamos al Gobierno israelí a garantizar que su futura conducta diplomática demuestre respeto por la República y los principios establecidos de la interacción internacional", añade el Gobierno sudafricano.