Nueva Zelanda rechaza participar en la Junta de Paz de Gaza y pide que sea complementaria a la ONU

Archivo - De izquierda a derecha, el ministro de Exteriores de Nueva Zelanda, Winston Peters; el primer ministro, Christopher Luxon, y el vice primer ministro, David Seymour - AAPIMAGE / DPA - Archivo

MADRID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Nueva Zelanda ha rechazado este viernes formar parte de la Junta de Paz creada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el marco de su propuesta para el futuro de la Franja de Gaza, un proyecto en el que Wellington ha alegado que "no aportaría un valor añadido significativo", al tiempo que ha pedido "claridad" y ha defendido que "sea complementaria y coherente con la Carta de Naciones Unidas".

"Nueva Zelanda no se unirá a la Junta en su forma actual", ha señalado en redes sociales el ministro de Exteriores neozelandés, Winston Peters, si bien ha apuntado que el Ejecutivo dará seguimiento a cómo se desenvuelva la entidad.

Según el texto difundido, el Gobierno de este país "reconoce el liderazgo de Estados Unidos, en estrecha coordinación con las naciones de la región, para promover la paz en Gaza", así como que "varios Estados, en particular de la región, han dado un paso adelante para contribuir al papel de la Junta en Gaza".

Pese a ello, ha considerado que "Nueva Zelanda no aportaría un valor añadido significativo a esa labor" de un organismo que, a su vez, es "nuevo". "Necesitamos claridad al respecto, así como sobre otras cuestiones relacionadas con su alcance, ahora y en el futuro", ha agregado.

Asimismo, ha defendido que "la Junta de Paz en Gaza tiene un papel que desempeñar, según lo dispuesto en la Resolución 2803 del Consejo de Seguridad de la ONU" y ha subrayado que es "importante que la labor de la Junta sea complementaria y coherente con la Carta de Naciones Unidas".

La declaración del Gobierno neozelandés ha llegado poco después de que el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, haya emplazado a Trump a incluir al enclave palestino en la Junta de Paz --que ha confirmado un total de 27 "miembros fundadores"--, recordando que tiene un mandato del Consejo de Seguridad al respecto.