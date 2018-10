Sudán.- Ban lamenta que el Ejército sudanés no haya completado su repliegue en el sur del país en el plazo previsto

Actualizado 23/08/2007 1:30:21 CET

NUEVA YORK, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la ONU, Ban Ki Moon, lamentó hoy que el Ejército de Sudán no haya cumplido con el plazo previsto para replegar sus efectivos del sur del país e instó al Gobierno de Jartum a retirar "inmediatamente" a todos los que sigan destacados en esa región.

Así lo manifestó durante la presentación de su informe sobre la implementación del Acuerdo Amplio de Paz para Sudán, publicado hoy, en el que subraya la importancia de que este tratado sea implementado "en su totalidad" tanto por parte del Gobierno, como por parte de los movimientos rebeldes del sur e insistió en la necesidad de impulsar los esfuerzos para resolver "las disputas pendientes sobre la distribución de riqueza y recursos".

Por otra parte, el mandatario al frente del organismo internacional lamentó los resultados desilusionantes, hasta el momento, por el ritmo lento de los preparativos para las elecciones, al tiempo que recalcó la necesidad de acelerar de forma "urgente" el proceso de reformas legislativas en el país.

No obstante, Ban expresó su satisfacción por los "recientes avances" en materia de reintegración social de los ex guerrilleros y milicianos de grupos armados que han presentado tanto ex rebeldes como autoridades gubernamentales y reiteró la disposición de la Misión de las Naciones Unidas en Sudán (UNMIS) de asistir al Gobierno y población sudaneses en la construcción de un futuro mejor.