Sudán prorroga tres meses la apertura de un paso con Chad para permitir la entrada de ayuda humanitaria

Archivo - El presidente de Consejo Soberano de Sudán, Abdelfatá al Burhan (archivo) - -/Kremlin/dpa - Archivo

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Sudán ha anunciado una prórroga durante tres meses de la apertura del paso de Adré, situado en la frontera con Chad, tras acordar con Naciones Unidas un programa de supervisión de operaciones en la zona, en el marco de la profunda crisis humanitaria en el país africano a causa de la guerra desatada en abril de 2023 entre el Ejército y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF).

El Ministerio de Exteriores sudanés ha indicado en un comunicado publicado en redes sociales que esta extensión estará en vigor en un inicio hasta el 30 de septiembre para la entrega de ayuda humanitaria "gestionada por organizaciones internacionales", antes de resaltar que supone una muestra de su "esfuerzo continuo" para garantizar apoyo a la población.

Así, ha aplaudido la labor del coordinador para Asuntos Humanitarios de la ONU en Sudán de cara a "la finalización de los arreglos relativos al mecanismo de supervisión en el paso de Adré", que "contribuirán a reforzar la transparencia y garantizar el flujo de las ayudas humanitarias a sus destinatarios".

El Ejecutivo ha incidido además en que este paso "se enmarca en su enfoque positivo de cooperación con la comunidad internacional y los socios humanitarios", al tiempo que ha pedido a las ONG que "redoblen sus esfuerzos y aprovechen las facilidades proporcionadas por el Gobierno, con el fin de garantizar que las ayudas lleguen a todos los necesitados en Sudán".

El anuncio ha sido aplaudido por el portavoz de la Secretaría General de la ONU, Stéphane Dujarric, quien ha destacado durante una rueda de prensa desde la ciudad estadounidense de Nueva York que el paso "permitirá seguir entregando ayuda humanitaria a los que la necesitan, a pesar de la inseguridad existente".

"Los enfrentamientos armados continúan cerca de la frontera con Chad, y algunos socios humanitarios informan que sus operaciones se han suspendido debido al empeoramiento de las condiciones de seguridad y a las interrupciones en las comunicaciones", ha recordado.

Pese a ello, Dujarric ha hecho hincapié en que "a pesar del volátil contexto operativo, los socios humanitarios siguen entregando ayuda, especialmente en Darfur", incluidas distribuciones de efectivo la semana pasada a 250 familias y la entrega de asistencia humanitaria a 42.000 personas, que recibieron raciones mensuales.

AVANCES DEL EJÉRCITO

Por otra parte, el Ejército de Sudán ha anunciado la toma de otras dos zonas en el estado de Nilo Azul tras combates con las RSF y sus aliados del Movimiento para la Liberación del Pueblo de Sudán/Norte-Al Hilu (SPLM/N-Al Hilu).

Así, ha resaltado en un comunicado en redes sociales que las tropas gubernamentales han recuperado el control de las áreas de Maqjá y Sorkom tras "infligir duras pérdidas" a las RSF. "Fue neutralizado un gran número de combatientes", ha apuntado, sin pronunciarse sobre bajas entre los militares.

"Las operaciones de limpieza y la persecución del enemigo continúan con el fin de asegurar las zonas liberadas, garantizar la estabilidad, restablecer la seguridad, proteger a los civiles y satisfacer sus necesidades básicas de subsistencia", ha zanjado.

Los combates en Nilo Azul entre el Ejército y las RSF y sus aliados estallaron en febrero. Desde entonces, las tropas han logrado algunos avances, si bien los paramilitares anunciaron a finales de marzo la toma de la estratégica localidad de Kurkuk, situada en la frontera con Etiopía.

El conflicto estalló en abril de 2023 a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar en el seno de las Fuerzas Armadas, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya dañado tras la asonada que derribó al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.