Sudán rechaza cualquier propuesta de alto el fuego que interfiera en sus "asuntos internos" tras el plan de EEUU

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Exteriores de Sudán ha rechazado cualquier propuesta de alto el fuego que interfiera en sus "asuntos internos" y no respete la "soberanía, la unidad y la integridad territorial" del país después de que Estados Unidos presentara un plan de cinco puntos para poner fin a la guerra, desatada en abril de 2023.

"El Gobierno sudanés, si bien toma nota de las propuestas e ideas de sus amigos y socios, no aceptará bajo ninguna circunstancia la interferencia en sus asuntos internos ni los intentos de imponer ideas y propuestas que contradigan sus intereses nacionales", ha indicado en un comunicado difundido en redes sociales.

En este sentido, la cartera ha reiterado que cualquier propuesta que no "respete la soberanía, la unidad y la integridad territorial de Sudán ni los derechos de su pueblo" no recibirá la aprobación del Gobierno sudanés y, por tanto, "no se implementará".

Esto se produce después de que el enviado especial de Estados Unidos para Asuntos Árabes y Africanos, Massad Boulos, instara a las partes en conflicto a aceptar "una tregua humanitaria inmediata e incondicional, respaldada por un mecanismo establecido por la ONU".

"Mientras trabajamos con nuestros socios por una paz justa y duradera, mantenemos nuestro compromiso de exigir responsabilidades a los responsables (de la violencia) y de apoyar una transición creíble hacia un gobierno civil", señaló en un mensaje en redes sociales.

Washington desveló la semana pasada un plan fundamentado en "cinco pilares" --siendo el primero de ellos una tregua humanitaria, seguida de un alto el fuego permanente-- para un acuerdo de paz que ponga fin a la guerra desatada en abril de 2023 entre el Ejército de Sudán y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF).

La guerra civil en Sudán estalló a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar RSF en el seno del Ejército, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya dañado tras la asonada que derribó en 2021 al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.