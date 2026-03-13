Suecia aborda un nuevo buque de la 'flota fantasma' rusa y detiene a su capitán por falsificación de documentos

Archivo - Bandera de Suecia (Archivo) - Europa Press/Contacto/Kristian Tuxen Ladegaard Ber

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Suecia han abordado este viernes un nuevo petrolero, presuntamente de la denominada 'flota fantasma' rusa, frente a las costas de Trelleborg y han detenido a su capitán por un cargo de falsificación de documentos.

"El sector marítimo debe saber que mantenemos el orden en el mar y actuamos para aumentar la seguridad de quienes operan en nuestras aguas. Quien infrinja esta orden debe saber que intervendremos cuando las condiciones sean propicias", ha expresado el subdirector de operaciones de la Guardia Costera sueca, Daniel Stenling, en un comunicado.

La Guardia Costera sueca abordó el buque cisterna ruso --llamado 'Sea Owl 1' y que navegaba con bandera de Comoras-- en la tarde del jueves. Según Estocolmo, el petrolero ruso figura en la lista de sanciones de la Unión Europea.

Por su parte, la Fiscalía sueca ha informado en un comunicado de que su capitán, con ciudadanía rusa, ha sido detenido este viernes por falsificación de documentos tras un interrogatorio a bordo del buque con los miembros de la tripulación.

Esto se produce después de que las autoridades suecas abordaran el pasado sábado el buque 'Caffa', incluido en la lista de sanciones por la guerra de Ucrania y supuestamente perteneciente a la denominada 'flota fantasma' rusa, también frente a las costas de Trelleborg.

Los servicios secretos ucranianos indicaron que el 'Caffa' transportó cereales de los territorios ucranianos ocupados por Rusia en julio de 2025. En concreto, habría sido cargado en Sebastopol (Crimea).