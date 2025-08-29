Suecia convoca al embajador de Rusia para protestar por los ataques ejecutados el jueves contra Kiev

MADRID 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Suecia ha convocado este viernes al embajador de Rusia en Estocolmo para protestar por el "ataque masivo" lanzado el jueves por el Ejército ruso contra la capital de Ucrania, Kiev, que se saldó con más de 20 muertos y alrededor de medio centenar de heridos, en medio de la invasión desatada en febrero de 2022.

"La convocatoria ha tenido lugar para protestar por los continuados ataques de Rusia contra ciudades y civiles ucranianos", ha dicho el Ministerio de Exteriores sueco a través de un comunicado en el que ha resaltado que el citado ataque causó además daños materiales a la sede de la Delegación de la Unión Europea (UE) en Kiev.

Asimismo, ha recalcado que en la reunión se ha trasladado al embajador ruso "la obligación de Rusia de proteger a los civiles y la infraestructura civil, en línea con el Derecho Internacional Humanitario", sin que Moscú haya reaccionado por ahora a esta decisión de Estocolmo.

La jefa de la diplomacia sueca, Maria Malmer Stenergard, condenó el jueves el "brutal ataque de Rusia contra Kiev" y reseñó a través de su cuenta en la red social X que "está claro que Rusia no está interesado en la paz, ya que continúa con sus ataques en toda Ucrania". "Ahora es el momento de maximizar la presión sobre Rusia, también a través de más sanciones", zanjó.