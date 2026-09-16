Suecia expulsa a un diplomático de la Embajada de Irán por presuntas amenazas a intereses israelíes y judíos

Archivo - Banderas de Suecia y la Unión Europea en el Parlamento sueco - WEI XUECHAO / XINHUA NEWS / CONTACTOPHOTO

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Suecia ha anunciado este miércoles la expulsión de un diplomático de la Embajada de Irán en la capital, Estocolmo, por supuestas "actividades incompatibles" con las Convenciones de Viena que las autoridades vinculan con "amenazas a la seguridad" contra intereses judíos e israelíes en el país europeo.

El Ministerio de Exteriores sueco ha indicado en un breve comunicado que ha convocado durante la jornada al embajador iraní en el país, Hoyatolá Faqani, para comunicarle que "un funcionario de la Embajada de Irán en Suecia tiene que abandonar el país por participar en actividades incompatibles con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas".

Tras ello, el ministro de Justica sueco, Gunnar Strommer, ha resaltado que Irán ha llevado a cabo "actividades que amenazan la seguridad" en el país, concretamente contra intereses judíos e israelíes, según el diario sueco 'Aftonbladet'. "Esto se ha hecho, entre otras cosas, usando a bandas criminales", ha especificado, sin que Teherán haya respondido a las acusaciones.