Suecia firma un contrato para adquirir cuatro fragatas de fabricación francesa

Archivo - El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, y el presidente francés, Emmanuel Macron, durante una rueda de prensa conjunta. - Europa Press/Contacto/Ninni Andersson/Government O

MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Suecia ha firmado este lunes un contrato para la adquisición de cuatro fragatas de fabricación francesa, con Naval Group, en el contexto de la creciente cooperación en materia militar entre ambos países y cuando el presidente francés, Emmanuel Macron, ha viajado a Estocolmo para reunirse con el primer ministro sueco, Ulf Kristersson.

"Hoy vuelvo a dar la bienvenida al presidente Macron a Estocolmo. Firmamos un acuerdo marco sobre cooperación en defensa y el acuerdo sobre cuatro fragatas francesas que las Fuerzas Armadas adquieren de Naval Group", ha informado el mandatario sueco en un mensaje en redes sociales.

"Esto fortalece la excelente cooperación y promueve oportunidades de negocio", ha agregado Kristersson.

Por su lado, Macron ha calificado la visita de un "día importante para la amistad entre Suecia y Francia". "Decisiones firmes en materia de cooperación en defensa, un nuevo paso en nuestra asociación estratégica, una misma ambición: una Europa fuerte, soberana, dueña de su destino", ha afirmado sobre los objetivos de la visita al país nórdico.