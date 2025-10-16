Suecia identifica a un sospechoso por el asesinato de Salwan Momika, señalado por la quema del Corán

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Suecia ha solicitado este jueves una orden de detención contra un joven sirio sospechoso de matar a tiros a finales de enero al activista iraquí Salwan Momika, acusado de incitación al odio por la quema de ejemplares del Corán.

"Por el momento, se desconoce el paradero del sospechoso", ha indicado en un comunicado el fiscal principal a cargo de la investigación, Rasmus Oman, agregando que la solicitud se produce tras una revisión minuciosa de las imágenes de vigilancia en el lugar de los hechos.

Momika murió tiroteado a manos de un ciudadano sirio de 24 años en su vivienda, ubicada en la localidad de Sodertalje, a las afueras de la capital, Estocolmo. El hombre, de 38 años, estaba realizando una transmisión en directo en su cuenta de TikTok poco antes del suceso.

Un total de cinco personas fueron arrestadas tan solo horas después del tiroteo, si bien quedaron absueltas de todos los cargos el pasado mes de marzo. Momika falleció poco antes de que un tribunal de Estocolmo dictara sentencia sobre su culpabilidad y la de su coacusado, Salwan Najem, por incitación al odio.

Estocolmo aprobó su deportación, pero la Justicia bloqueó la decisión debido a las falta de garantías de retorno seguro a su país natal. Momika llegó territorio sueco desde Irak en 2018 y obtuvo una serie de permisos de residencia que pudo ir prolongando en el tiempo.

Suecia ha estado en el punto de mira en los últimos años por la quema de ejemplares del Corán, replicadas con críticas políticas y manifestaciones desde países de mayoría musulmana. Varios países han llegado a llamar a consultas a diplomáticos suecos para pedir explicaciones por lo sucedido.