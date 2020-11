Suecia prohíbe los actos públicos con más de ocho personas para contener la pandemia

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Suecia ha limitado a ocho el número máximo de personas que se pueden concentrar en actos públicos para tratar de contener la segunda ola de la pandemia de coronavirus, "una medida intrusiva pero completamente necesaria" en palabras del primer ministro Stefan Lofven.

La medida, que al contrario que otras anteriores sí es una prohibición y no solo una recomendación, entrará en vigor el 24 de noviembre, en principio por un periodo de un mes. Se aplicará a eventos como conciertos o actos deportivos, aunque no a otros ámbitos como el educativo o el laboral, ni tampoco a reuniones privadas.

El Ejecutivo sueco impone así las medidas más restrictivas de toda la pandemia, ya que en marzo redujo a 50 asistentes el aforo para actos públicos y a finales de octubre elevó el umbral a 300 para determinados casos, por ejemplo cuando el público estuviese sentado, según 'The Local'.

Lofven ha apuntado que el Gobierno "no puede regular todas las reuniones sociales", pero ha instado a los ciudadanos a respetar este límite de ocho personas aunque sean situaciones "que no están recogidas formalmente dentro de la ley". "No vayáis al gimnasio. No vayáis al gimnasio. No celebréis cenas", ha reclamado.

Suecia había registrado hasta el viernes más de 177.000 casos de COVID-19 y más de 6.100 fallecidos, tras un repunte que Lofven prevé que vaya a "peor" en los próximos días. Así, ha admitido que "muchas personas están cansadas", pero "eso no importa". "Tenemos que hacer lo que es necesario", ha añadido.