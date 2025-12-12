Suiza se suma al último paquete de sanciones de la UE contra Rusia

Archivo - Bandera de Suiza - Nick Potts/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Suiza ha anunciado este viernes que se ha sumado al último paquete de sanciones de la Unión Europea contra Rusia, en el marco de las presiones para un alto el fuego a la invasión rusa de Ucrania, que comenzó en febrero de 2022 por orden del presidente de Rusia, Vladimir Putin.

Las autoridades suizas han indicado que a partir de ahora 22 personas y 42 entidades rusas --vinculadas al complejo militar-industrial, al sector energético o a la flota fantasma rusa-- están sujetas a congelación de activos y a la prohibición de poner fondos a su disposición. También se les prohíbe la entrada y tránsito por Suiza.

Las sanciones también afectan a 116 buques que, supuestamente, estarían eludiendo los topes de precios del petróleo "mediante prácticas de transporte arriesgadas". Además, 45 nuevas empresas, incluidas las de terceros países, están sujetas ahora a medidas de control de exportaciones más estrictas.

Cinco bancos rusos y cuatro sucursales de bancos rusos en terceros países han sido objeto de una prohibición de transacciones, en particular para utilizar sistemas de pago rusos. Además, ocho empresas en terceros países han sido objeto de una prohibición de transacciones porque "socavan significativamente el objetivo de las sanciones".

El Ejecutivo suizo examinará, por otro lado, medidas adicionales que prevé el paquete de sanciones de Bruselas y que afectan a los sectores financiero, energético y comercial. Debido a la "continua participación" de Bielorrusia "en la guerra de Rusia contra Ucrania, Suiza ha incluido a dos personas y tres empresas en la lista de congelación de activos.