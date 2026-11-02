El sultán de Omán realiza una histórica visita de Estado a China con la crisis de Ormuz como telón de fondo

El sultán de Omán, Haitham Bin Tarik Al Said, llega a China en visita oficial - Cai Yang / Xinhua News / Europa Press

MADRID 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sultán de Omán, Haitham Bin Tarik Al Said, se ha convertido en el primer jefe de Estado del sultanato que visita China desde que ambos países comenzaron relaciones hace 48 años en un momento crítico para su país, atrapado en medio de la guerra entre Irán y Estados Unidos y, en particular, en el estrecho de Ormuz que comparte con la república islámica.

Al Said ha sido recibido este lunes por el presidente de China, Xi Jinping, para participar juntos en una "ceremonia de firma de documentos de cooperación", según la agencia oficial de noticias china Xinhua, sobre "energía, inversión y alta tecnología".

Ambos líderes discutirán, por encima de todo, la realidad ineludible de Ormuz, especialmente por la proximidad entre Pekín y Teherán, y tras un principio de acuerdo alcanzado a mediados de agosto Omán e Irán sobre las rutas de tránsito por el estrecho; teóricamente ratificado hace un mes.

El caso es que la tensión persiste en el estrecho: Estados Unidos sigue sin levantar su bloqueo perimetral y es habitual que Irán informe de "explosiones" en petroleros que atraviesan el estrecho por rutas "no autorizadas" por Teherán, entre rumores de una reactivación de las negociaciones y amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre una reanudación de las hostilidades.