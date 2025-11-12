El Supremo de Australia niega a Rusia la posibilidad de construir su nueva embajada cerca del Parlamento

Archivo - Bandera de Rusia en una imagen de archivo. - Annette Riedl/dpa - Archivo

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo de Australia ha desestimado este miércoles la demanda presentada por el Gobierno ruso contra las autoridades del país por la presunta retirada ilegal de la concesión de unos terrenos para la construcción de una nueva embajada cerca de la sede del Parlamento en Canberra, la capital del país.

Las autoridades rusas han perdido finalmente su caso ante la Justicia australiana aunque sí serán indemnizadas por los inconvenientes sufridos a raíz de la retirada de esta concesión, pactada en el año 2008 para un plazo de prácticamente un siglo y que afecta a un territorio situado a tan solo 400 metros de la sede del legislativo, según informaciones de la cadena ABC.

La disputa comenzó en 2023 después de que las autoridades australianas aprobaran una serie de leyes encaminadas, específicamente, a bloquear la construcción de la embajada por motivos de seguridad nacional.

El primer ministro del país, Anthony Albanese, explicó en 2023 que la medida era necesaria para garantizar la seguridad ante los "claros riesgos que presentaría la presencia de Rusia a tan poca distancia del Parlamento", si bien Moscú alegó que el Parlamento "no está autorizado a aprobar este tipo de legislación, según la Constitución".

No obstante, la corte da ahora la razón de forma unánime al Gobierno australiano y afirma que sí contaba con pretextos constitucionales para sacar adelante la medida y recuperar estos terrenos, aunque ha matizado que Rusia "debe ser indemnizada".