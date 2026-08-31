El Supremo autoriza que continúen las obras del salón de baile de la Casa Blanca

Archivo - Obras del salón de baile de la Casa Blanca (archivo) - Europa Press/Contacto/Andrew Leyden - Archivo

MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha votado por 5-4 a favor de rechazar la suspensión cautelar de las obras del salón de baile de la Casa Blanca proyectado por el presidente Donald Trump.

La decisión supone la retirada de la suspensión en vigor de las obras por encima de la línea de suelo dictaminada por un tribunal de nivel inferior para evitar avances del proyecto mientras el Congreso decide sobre su legalidad.

Los jueces favorables a las obras argumentan que "la ofensa, el desacuerdo, o que no te guste algo no basta para justificar" la suspensión. La opinión disidente alerta de un daño para la separación de poderes.

Unas 250 personas trabajan 20 horas diarias, siete días a la semana, para construir el salón de baile, un monumental proyecto peronal de Trump, según los documentos judiciales.

El salón se construye en la Ala Este, derruida el año pasado para dejar espacio para un salón de 8.300 metros cuadrados que Trump considera clave para la seguridad nacional.

El Fondo Nacional para la Conservación Histórica ha denunciado que el proyecto excede las competencias presidenciales y así se lo reconocieron los tribunales inferiores, que apelan al visto bueno del Congreso. Sin embargo, Trump argumenta que no necesita la aprobación del Congreso porque está financiado con fondos privados.