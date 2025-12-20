El Supremo de Brasil permite a Bolsonaro salir de prisión para una intervención quirúrgica

Archivo - El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro. - Europa Press/Contacto/Zhao Yan - Archivo

MADRID 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El juez del Tribunal Supremo brasileño Alexandre de Moraes ha admitido la petición del expresidente Jair Bolsonaro de salir de prisión para someterse a una intervención quirúrgica, pero ha negado el permiso para que permanezca en prisión domiciliaria debido a esta operación.

La defensa de Bolsonaro --condenado a 27 años de prisión por el intento de golpe de Estado contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva en enero de 2023-- solicitó al Tribunal Supremo su salida inmediata de prisión para ser sometido a una intervención quirúrgica que requeriría su posterior prisión domiciliaria humanitaria.

De Moraes ha autorizado la salida de Bolsonaro tras un informe de la Policía Federal de Brasil que asegura que el exmandatario debe ser operado "lo antes posible" al padecer una hernia inguinal bilateral, según ha recogido 'Globo'.

Sin embargo, no ha accedido a su solicitud de prisión domiciliaria aduciendo que un equipo de la Policía Federal se encuentra preparado para ayudarlo en caso de emergencia y que la ubicación de la cárcel es cercana al hospital.

"El acusado se encuentra detenido en un lugar muy cercano al hospital privado donde recibe atención médica de emergencia, incluso más cercano que su domicilio, por lo que no hay riesgo de sufrir daños en caso de una eventual necesidad de transporte de emergencia", ha esgrimido el magistrado De Moraes.

Además, el juez del Tribunal Supremo ha sostenido que Bolsonaro ya incumplió medidas cautelares como intentar romper su tobillera electrónica, lo que supone un motivo más para denegar este permiso.

"El informe pericial indica que Jair Messias Bolsonaro intentó manipular el monitor de tobillo, provocando importantes daños al equipo al soldarlo, evidenciando la violación del dispositivo y su apertura, con el fin de facilitar su fuga", ha afirmado.

La salida de prisión tampoco será inmediata, tal y como solicitaba la defensa, que debe indicar una fecha para que tenga lugar la intervención quirúrgica.