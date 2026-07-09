El Supremo de Corea del Sur ratifica siete años de cárcel al expresidente Yoon Suk Yeol por obstrucción a la justicia

Archivo - El expresidente de Corea del Sur Yoon Suk Yeol. - -/YNA/dpa - Archivo

MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo de Corea del Sur ha ratificado este jueves la sentencia de siete años de cárcel contra el expresidente Yoon Suk Yeol por obstrucción a la justicia en el marco de la causa por su polémica orden de decretar la ley marcial en diciembre de 2024, posteriormente retirada y que llevó a su salida del poder.

"La sentencia del tribunal de primera instancia no contenía errores, como exceder los límites del principio de libre valoración de la prueba en contravención de la lógica o las reglas de la experiencia, o aplicar erróneamente los principios jurídicos pertinentes", ha indicado el tribunal en su fallo.

La vista ha sido emitida en directo a pesar de las objeciones de Yoon y su ausencia en la misma, según ha recogido la agencia surcoreana de noticias Yonhap. El fallo llega después de que el expresidente fuera sentenciado en abril por un tribunal de apelaciones, que elevó en dos años el veredicto de una corte de distrito, sin aceptar los diez años pedidos por la Fiscalía Especial.

La sentencia, que los abogados de Yoon ya han confirmado que será apelada, es la primera emitida por el Supremo contra Yoon, que hace frente a un total de ocho juicios en relación con la citada declaración de la ley marcial el 3 de diciembre de 2024, el principal de los cuales gira a una imputación por insurrección por el que ya fue sentenciado a cadena perpetua.

La ley marcial impuesta en diciembre de 2024 fue anulada varias horas después por la Asamblea Nacional, que aprobó una resolución exigiendo su retirada. En las semanas siguientes, los diputados votaron a favor de su destitución y, en abril de 2025, fue finalmente cesado tras la confirmación del Tribunal Constitucional.

El expresidente surcoreano ha sido condenado además a 30 años de cárcel por poner riesgo al país con el envío de drones de combate a Corea del Norte en 2024. En paralelo, su esposa, Kim Keon Hi, que también se encuentra en prisión, ha sido condenada a cuatro años por corrupción.