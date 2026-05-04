El Supremo de EEUU restablece de forma temporal el acceso a la píldora abortiva por correo

Archivo - Una manifestación en Estados Unidos a favor del aborto legal - Europa Press/Contacto/J. Matt - Archivo

MADRID 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha restablecido temporalmente el acceso a la píldora abortiva mifepristona tras un fallo de un tribunal inferior que limitaba su acceso por correo y vía telemática y que ponía como principal requisito para obtenerla la prescripción a través de un médico de forma presencial.

El juez conservador Samuel Alito ha suspendido de forma provisional y durante una semana un fallo anterior después de que un grupo empresas farmacéuticas presentara un recurso ante el máximo tribunal tras una decisión de una corte de apelaciones que bloqueaba el acceso de la pastilla por correo y por servicios de telesalud.

La empresa farmacéutica Danco Laboratories había defendido que el bloqueo de la medida --que restablecía nuevamente el requisito de solicitar la pastilla a través de la visita presencial a un médico-- generaba "confusión" dentro de la industria, según ha recogido la cadena estadounidense CNN.

La suspensión, por tanto, está lejos de ser una decisión final y no representa la opinión del Supremo, que tendrá que revisar ahora la apelación presentada ante la corte. Este medicamento ha estado en el punto de mira desde que en 2022 se derogó la histórica sentencia Roe contra Wade, que consagraba el derecho al aborto en todo el país.