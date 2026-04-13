El Supremo israelí tumba el veto de Ben Gvir a las visitas de diputados a presos palestinos

Archivo - Mural del líder palestino Maruán Barghuti (archivo) - Europa Press/Contacto/Nidal Al-Wahidi - Archivo

MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo israelí ha anulado la prohibición instaurada por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, para que los miembros de la Knesset o Parlamento israelí, incluidos los de la minoría árabe, visitaran a presos palestinos, como el histórico dirigente palestino Maruán Barghuti.

El Supremo considera que impedir a los diputados visitar a los presos coarta su función de control político al Gobierno. Sin embargo, la decisión del Supremo, fechada el domingo 12 de abril, rechaza también la solicitud individual del diputado árabe-israelí Ahmed Tibi de visitar a Barghuti, según la sentencia, que alega que la petición fue presentada hace ya tiempo y le sugiere tramitar una nueva instancia de visita.

Tibi presentó el recurso al Supremo en abril de 2024 junto al Centro por los Derechos de la Minoría Árabe en Israel, Adalah, después de más de un año de negativas y silencio de Ben Gvir y del Servicio Penitenciario de Israel a solicitudes de visitar a Barghuti y otros presos palestinos.

Adalah en particular ha aducido la "creciente documentación sobre torturas y maltratos de presos palestinos" bajo custodia israelí ante "la completa ausencia de supervisión dentro del sistema de prisiones".

El pasado mes de octubre, la Oficina de Información sobre Presos Palestinos, vinculada al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), denunció que Barghuti fue "brutalmente" agredido por guardias de seguridad israelíes hasta perder el conocimiento durante un traslado entre prisiones.

La agresión física a Barghuti, que le dejó con cuatro costillas rotas se produjo mientras era trasladado desde la prisión de Rimon a la de Megiddo a mediados de septiembre.

El incidente se produjo después de que Ben Gvir visitara a Barghuti en su celda y le amenazara. "Quien se meta con la nación de Israel, quien asesine a nuestros hijos y nuestras mujeres, será borrado de la faz de la tierra", aseguró el político ultranacionalista, líder del partido Poder Judío.

Barghuti, encarcelado desde 2002 tras ser condenado por un tribunal israelí por su implicación en cinco asesinatos durante la Segunda Intifada, es una figura de gran prestigio entre los palestinos y uno de los pocos líderes con capacidad para unificar a todas las facciones palestinas.