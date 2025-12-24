El Supremo rechaza el despligue de la Guardia Nacional en Chicago

Archivo - Miembros de la Guardia Nacional de Texas en un centro de entrenamiento militar en Illinois - Europa Press/Contacto/Dominic Di Palermo - Archivo

MADRID, 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha rechazado este martes una solicitud del presidente Donald Trump para autorizar el despliegue de la Guardia Nacional en Chicago, lo que supone un revés para el mandatario que quería el apoyo de estos efectivos para las redadas antimigratorias en una ciudad gobernada por los demócratas.

"En esta etapa preliminar, el Gobierno no ha identificado una fuente de autoridad que permita a los militares ejecutar las leyes en Illinois", ha señalado en un documento recogido por la agencia de noticias Bloomberg en el que ha alegado que el inquilino de la Casa Blanca solo puede tomar esta medida para ayudar a la aplicación de la ley en un estado bajo circunstancias "excepcionales".

La corte ha considerado en el mismo escrito que tampoco se ha demostrado que el presidente pueda legalmente "federalizar la Guardia Nacional en el ejercicio de su autoridad inherente para proteger al personal y la propiedad federal en Illinois".

El alto tribunal ha mantenido así vigente el fallo judicial que ha bloqueado el despligue de tropas desde el pasado 9 de octubre y tras deliberar, por tanto, durante más de dos meses. Esto supone una revisión inusualmente larga para una solicitud que alegaba que las tropas eran necesarias "para prevenir riesgos continuos e intolerables para la vida y la seguridad del personal federal".

El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, ha celebrado en un comunicado la decisión del Supremo al "reprender los intentos presidente Trump de militarizar y demonizar nuestra ciudad", mientras que el gobernador del estado de Illinois, Jay Robert Pritzker, ha calificado el fallo como "una gran victoria para Illinois y la democracia estadounidense".

Por su parte, la Casa Blanca ha asegurado "nada en el fallo de hoy menoscaba" la agenda del Gobierno, que "seguirá trabajando día tras día para proteger al pueblo estadounidense", en palabras de su portavoz Abigail Jackson.