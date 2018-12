El Supremo de Singapur autoriza a un gay la adopción de un hijo nacido por vientre de alquiler

Publicado 17/12/2018 10:47:06 CET

SINGAPUR, 17 Dic. (Reuters/EP) -

El Tribunal de Singapur ha permitido a un gay adoptar a un hijo biológico nacido por maternidad subrrogada, en una sentencia sin precedentes en la ciudad-estado que llega casi un año después de que la Justicia fallase en sentido contrario para este mismo caso.

El fallo anterior estimaba que el hombre no podía adoptar a su hijo porque había nacido en Estados Unidos mediante un sistema de fecundación in vitro que Singapur no autoriza a parejas que no están casadas.

El presidente del Supremo, Sundaresh Menon, ha admitido la necesidad de "no violar la política pública contra la formación de unidades familiares del mismo sexo", pero al mismo tiempo ha considerado que "ninguna de las razones es lo suficientemente poderosa como para ignorar la obligación de promover el bienestar del niño".

El demandante pagó 200.000 dólares a una mujer a cambio de que gestara a su hijo en Estados Unidos, después de constatar que, como homosexual, no tenía ningún derecho a adoptar en Singapur. Para el tribunal de distrito que se pronunció en primer lugar, el hombre intentó ir "por la puerta de atrás del sistema".

La sentencia se suma al debate abierto por la continuidad de una ley de la era colonial que castiga las relaciones íntimas entre personas del mismo sexo con penas de hasta dos años de cárcel.