Los surcoreanos retenidos en Camboya volverán en las próximas horas a Seúl en plena tensión diplomática

Unos 60 ciudadanos surcoreanos retenidos en Camboya tras una redada policial contra las redes de estafa en suelo camboyano regresarán este sábado a su país en medio de la crisis bilateral generada por la muerte de un estudiante surcoreano precisamente en una zona conocida por esta clase de actividades ilegales.

El asesor de Seguridad Nacional de Corea del Sur, Wi Sung Lac, ha confirmado que el avión que transporta a los ciudadanos surcoreanos tocará tierra esta próxima madrugada, hora local (la tarde-noche de este viernes en España).

El asesor también ha confirmado que ha ordenado el despliegue en Camboya de un equipo de investigación que, junto a las autoridades camboyanas, intentará aclarar las circunstancias de la de la muerte del universitario.

El primer ministro camboyano, Hun Manet, ya ha declarado su "profundo pesar" por la muerte de este estudiante, particularmente cruenta al haber sufrido torturas, según las primeras investigaciones, durante su cautiverio a manos de una red de estafadores en línea.

El asesor surcoreano, por su parte, ha celebrado el retorno de los surcoreanos pero recuerda que se encontraban retenidos por las autoridades camboyanas dentro de una investigación sobre estos centros de estafas.

"Dado que la mayoría de los repatriados son sospechosos de delitos contra los que el Gobierno coreano ha emitido órdenes de arresto, serán escoltados de acuerdo con los procedimientos legales correspondientes", ha explicado en rueda de prensa recogida por la agencia oficial de noticias surcoreana Yonhap.