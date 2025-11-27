Suspenden la vista sobre la filtración del vídeo de la violación a un palestino en medio de insultos al tribunal

Archivo - Concentración en apoyo a los soldados acusados de violar a un preso palestino junto a la diputada Tally Gotliv. - Europa Press/Contacto/Matan Golan - Archivo

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Tribunal Supremo de Israel, Isaac Amit, ha suspendido la audiencia que se ha celebrado este jueves sobre la filtración del vídeo de la violación de tres soldados israelíes a un preso palestino, después de que uno de los implicados prorrumpiera en insultos hacia el tribunal, al grito de "sois una basura, unos kapo", en alusión a los judíos que colaboraron con los nazis.

"La gravedad de estos hechos es innegable. Estamos ante una violación de la separación de poderes, así como de la democracia israelí", ha dicho el juez una vez se ha reanudado la vista, en la que se determina quién supervisará la investigación sobre las imágenes que se filtraron en agosto de 2024 y en las que se ve a tres soldados agrediendo sexualmente a un preso palestino en la base de Sde Teiman.

Los insultos han llegado después de que el juez ordenara desalojar la sala, en medio de los gritos e insultos de algunos de los asistentes a una audiencia en la que se está deliberando sobre el posible nombramiento del magistrado retirado Yosef Ben Hamo como responsable del caso, informa el diario 'The Times of Israel'.

Entre los alborotadores de la sala se encontraba Tally Gotliv diputada del Likud, el partido del primer ministro Benjamin Netanyahu, y asidua a las concentraciones en apoyo a estos tres soldados. La oposición ha acusado al Gobierno de estar al frente de una "incitación tóxica contra el tribunal".

Amit ha asegurado no conoce "ningún país democrático donde se produzcan interrupciones como estas" dentro del Tribunal Supremo, cuyos jueces no parecen estar convencidos de la idoneidad de Ben Hamo para liderar la investigación debido a su falta de experiencia en situaciones de este tipo.

Ben Hamo ha sido la segunda propuesta del ministro de Justicia, Yariv Levin, para liderar la investigación sobre las imágenes que filtró a la prensa la ex fiscal militar israelí Yifat Tomer-Yerushalmi, después de que los jueces rechazaran a su primer candidato, el Defensor del Pueblo para los jueces, Asher Kula.