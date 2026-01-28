Suspendidos de sus funciones los agentes de la Patrulla Fronteriza que dispararon a Alex Pretti

Fotografías y cartas para conmemorar a Alex Pretti - Europa Press/Contacto/Paul Christian Gordon

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha confirmado este miércoles que los agentes de la Patrulla Fronteriza que dispararon al enfermero Alex Pretti en la ciudad de Minneapolis, en el estado de Minnesota, han sido suspendidos de sus funciones.

La subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, ha confirmado la medida en declaraciones a Europa Press, aludiendo a que se trata del "protocolo estándar" después de que el Departamento afirmase en un informe enviado al Congreso que fueron dos los agentes que tirotearon a Pretti.

Pretti murió el pasado sábado cuando un agente de la Patrulla Fronteriza le disparó en reiteradas ocasiones mientras estaba siendo reducido durante una operación del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en el centro de Minneapolis.

Michael y Susan Pretti, padres de Pretti, aseguraron que su hijo "no tenía un arma en la mano" cuando ocurrió el incidente, sino un teléfono móvil. "Tenía el teléfono en la mano derecha y la mano izquierda sin nada para intentar proteger a la mujer que acababa de tirar al suelo el ICE, todo ello mientras estaba siendo rociado con pimienta", relataron sus familiares.

Según el Departamento de Seguridad Nacional, el enfermero de 37 años iba armado con una pistola y dos cargadores. Las actuaciones de agentes de ICE en Minnesota han generado importantes manifestaciones, especialmente a raíz de la muerte de Pretti y de Reneé Good el pasado 7 de enero, también tiroteada por agentes federales, así como la detención de un niño de cinco años.

La Asociación Nacional del Rifle (NRA), el grupo de presión más importante de Estados Unidos a favor de la posesión de armas de fuego, recordó en un comunicado que incluso si Pretti tuviera un arma, la Constitución prohíbe a los agentes de la ley disparar a ciudadanos armados si no representan una amenaza inminente.