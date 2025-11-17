Tailandia acusa a Camboya de violar el acuerdo de paz por la presencia de nuevas minas en la frontera

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades tailandesas han acusado de nuevo este lunes a Camboya de violar el acuerdo de paz por la presencia de nuevas minas en la frontera común, y han sostenido que se reservan el derecho a "responder apropiadamente a las provocaciones".

El Gobierno y el Ejército han realizado una rueda de prensa sobre los últimos acontecimientos en la frontera y han presentado pruebas de la colocación de nuevas minas terrestres, después de que la semana pasada dos de sus militares resultaran heridos tras la explosión de una de ellas.

"El Gobierno tailandés seguirá avanzando. Si los mecanismos bilaterales con Camboya funcionan, los utilizaremos. Si no, recurriremos a mecanismos multilaterales", ha afirmado el portavoz del Gobierno, Siripong Angskasakulkiat, según ha recogido el diario tailandés 'The Nation'.

CARTA A TRUMP

El portavoz de Exteriores, Nikorndej Balankura, ha dicho por su parte que el primer ministro, Anutin Charnvirakul, enviará una carta oficial al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para reafirmar la postura de Tailandia sobre la suspensión de la Declaración Conjunta tras la violación del acuerdo.

La misiva --que llega tras conversaciones telefónicas previas entre los dos líderes-- se centrará exclusivamente en la seguridad de la frontera común pero no abordará las negociaciones comerciales con Estados Unidos.

Balankura ha añadido que espera que la presión internacional anime a Camboya a volver a cumplir con las normas. Según ha manifestado, Trump ha dicho que comprende las preocupaciones de Tailandia, si bien este no se ha pronunciado públicamente por el momento al respecto.

El acuerdo, firmado en presencia del inquilino de la Casa Blanca, buscaba poner fin a las hostilidades tras los combates registrados en julio tras meses de tensiones en la frontera, que se saldaron con más de 40 muertos y cerca de 300.000 desplazados en ambos países.