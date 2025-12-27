Las autoridades de Tailandia y Camboya firman un acuerdo de alto el fuego - Europa Press/Contacto/Sun Weitong

MADRID 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los Gobiernos de Tailandia y Camboya han acordado un alto el fuego, en vigor a partir del mediodía de este sábado 27 de diciembre, tras firmar una Declaración Conjunta durante la tercera reunión especial del Comité General de Fronteras (GBC, por sus siglas en inglés), con la mediación de observadores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

La sesión ha sido copresidida por el ministro de Defensa de Camboya, Tea Seiha, y por su homólogo tailandés, Nattaphon Narkphanit, y ha sido celebrada en Prum (provincia de Pailin, Camboya) - Ban Pak Kard (provincia de Chanthaburi, Tailandia), punto de entrada internacional.

Durante el encuentro, ambas partes han subrayado la importancia de resolver las controversias de manera pacífica, en un clima de confianza, buena fe, equidad y respeto mutuo, en línea con la Carta de la ONU, la Carta de la ASEAN y el Tratado de Amistad y Cooperación en el Sudeste Asiático. Asimismo, han destacado este acuerdo como un paso adelante en el camino hacia un nuevo capítulo de cooperación y estabilidad entre ambos países.

Ambos países han reiterado además su compromiso firme de abstenerse de cualquier amenaza o uso de la fuerza, respetando las fronteras internacionales y promoviendo la paz, la seguridad y la estabilidad regionales, en base a la soberanía, la igualdad y la integridad territorial de cada nación.

En esta línea, Bangkok y Nom Pen han reafirmado la aplicación completa y efectiva del acuerdo de alto el fuego firmado el 28 de julio de 2025, así como de todos los convenios posteriores y acuerdos alcanzados en reuniones previas del GBC, consolidando los mecanismos bilaterales existentes.

Finalmente, ambas naciones han subrayado su determinación de retomar el diálogo y fortalecer los acuerdos previos, con el objetivo de eliminar toda forma de hostilidad y establecer una paz duradera, recuperando la normalidad y fomentando la confianza a lo largo de toda la frontera.