Tailandia fija el 8 de febrero como fecha para las elecciones generales

MADRID 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Electoral de Tailandia ha anunciado este lunes que las elecciones generales se celebrarán el próximo 8 de febrero después de que el primer ministro del país, Anutin Charnvirakul, anunciara la disolución del Parlamento y la convocatoria de comicios en pleno repunte de la violencia con Camboya.

Las elecciones se celebrarán así antes de lo previsto en un ambiente de creciente tensión, especialmente en las zonas fronterizas. Los comicios servirán para elegir la composición del Parlamento, que cuenta con 500 escaños. Posteriormente, cada partido podrá elegir hasta tres posibles candidatos a primer ministro.

La comisión ha indicado en un comunicado que los resultados oficiales serán a anunciados el próximo 9 de abril, fecha tras la cual el Parlamento tendrá dos semanas para confirmar su nueva configuración y dar el pistoletazo de salida a la nueva legislatura.

La decisión de disolver el Parlamento tuvo lugar poco después de que el Partido Popular, la mayor formación política de la oposición, amenazara con presentar una moción de censura contra el Gobierno.

Charnvirakul había jurado el cargo como jefe de Gobierno del país asiático a principios de septiembre después de que el Parlamento lo eligiera como sucesor de Paetongtarn Shinawatra, destituida de forma definitiva por el Tribunal Constitucional. En la ceremonia prometió celebrar elecciones anticipadas en un plazo de cuatro meses, si bien han pasado tres.

Su elección buscaba poner fin a la crisis política desatada a raíz de la suspensión de Shinawatra en julio por una "negligencia ética grave" al afear la labor del Ejército durante una conversación con el ex primer ministro de Camboya Hun Sen, una llamada que tuvo lugar en medio del conflicto desatado entre los dos países con decenas de muertos.