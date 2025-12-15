Los últimos enfrentamientos entre Tailandia y Camboya dejan ya más de 30 muertos

Archivo - Imagen de archivo de tropas camboyanas y tailandesas en la frontera. - Wissarut Weerasopon/ZUMA Press W / DPA - Archivo

MADRID 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Más de treinta personas han muerto en la última escalada de violencia entre Tailandia y Camboya, con 17 víctimas mortales del lado tailandés --14 militares y tres civiles-- y 15 del lado camboyano, según han anunciado este lunes las respectivas autoridades.

El ministro de Información de Camboya, Neth Phreaktra, ha indicado que la cifra sigue aumentando después de que las fuerzas tailandesas hayan atacado el territorio a pesar del alto el fuego anunciado la víspera por el presidente estadounidense, Donald Trump.

En total, según ha indicado, otras 73 personas han resultado heridas por una agresión de la que Nom Pen responsabiliza al país vecino, que insiste en la importancia de "desactivar las capacidades militares" de Camboya.

El Ejército tailandés, que ha alertado de que 14 de sus efectivos han fallecido desde que comenzaron los ataques hace una semana, ha especificado que en el último día han muerto cuatro militares.

Por su parte, el Ministerio de Defensa camboyano ha alertado de que están "respondiendo" a los últimos ataques tailandeses mediante el "uso legítimo de la fuerza para defender su soberanía" ante los "invasores, que se ven incapaces de ocupar el territorio camboyano".

Los ataques de la frontera comenzaron el lunes pasado después de que Tailandia atacara posiciones camboyanas tras denunciar la muerte de uno de sus soldados a manos de las tropas del país vecino.

