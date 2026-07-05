Taiwán acusa a China de "socavar su statu quo" con nuevos patrullajes marítimos al este de la isla

Archivo - Puerto en Taiwán - Europa Press/Contacto/Cheng-Chia Huang - Archivo

MADRID 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Taiwán ha acusado este sábado a China de "socavar el statu quo y la estabilidad regional" tras las órdenes de patrullaje dictadas por Pekín sobre las aguas al este de la isla, una zona donde las autoridades chinas mantienen operaciones marítimas constantes para reivindicar su soberanía.

A través de un comunicado oficial, el Consejo de Asuntos Continentales de Taiwán (MAC) --organismo encargado de coordinar la política exterior de la isla con China, Hong Kong y Macao-- ha afirmado que "China no tiene soberanía ni derechos en las aguas al este de Taiwán". Por ello, el Ejecutivo de la isla ha condenado "enérgicamente las violaciones del derecho internacional cometidas por la Guardia Costera china" y sus intentos de desestabilizar la región.

La organización gubernamental ha criticado duramente a Pekín, alegando que "los actos ilícitos siguen siendo ilícitos por muchas veces que se repitan", y tales acciones "jamás" obtendrán reconocimiento internacional.

"La ciudadanía puede estar tranquila. El Gobierno de Taiwán también continuará fortaleciendo la cooperación con socios democráticos de todo el mundo para salvaguardar conjuntamente la libertad de navegación y la seguridad de las rutas marítimas en estas aguas, al tiempo que se opondrá con firmeza a cualquier acto atroz que pretenda alterar el orden internacional mediante el uso de la fuerza o la coerción", ha asegurado la institución.

Estas declaraciones llegan después de que la Guardia Costera de China haya anunciado esta mañana el relevo de la flotilla encargada de las patrullas de vigilancia y aplicación de la ley en las aguas situadas al este de Taiwán.

De acuerdo con las autoridades, el grupo del 'Daishan' había desarrollado desde el pasado mes de junio diversas misiones, entre ellas patrullajes marítimos, inspecciones y verificación de embarcaciones, labores de protección de la actividad pesquera y operaciones de búsqueda y rescate.

El organismo sostiene que el fin último de estas actuaciones es garantizar la seguridad de la navegación y el desarrollo ordenado de las actividades marítimas, así como proteger los derechos e intereses de los pescadores que operan en la zona, incluidos los procedentes de Taiwán.

Este anuncio se produce en un contexto de continuas operaciones marítimas y aéreas de Pekín en las inmediaciones de Taiwán, donde las actividades de la Guardia Costera china se han convertido en un componente habitual de la estrategia del Gobierno de Xi Jinping para reforzar su presencia en el estrecho y en las aguas circundantes. Taiwán, que se gobierna de forma autónoma, rechaza las reclamaciones de soberanía de la República Popular China sobre la isla.