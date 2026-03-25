Taiwán asegura que EEUU busca acelerar el envío de armamento a la isla

Archivo - Imagen de archivo de un hombre con una bandera de Taiwán. - Wiktor Dabkowski/ZUMA Press Wire / DPA - Archivo

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa de Taiwán, Wellington Koo, ha asegurado este miércoles que el Gobierno de Estados Unidos está buscando acelerar el envío de armamento a la isla, una cuestión sobre la que ha asegurado que Washington siente una "creciente urgencia" en este momento.

El ministro, que ha indicado que Estados Unidos apuesta por "reforzar las capacidades militares de Taiwán en materia de defensa", está trabajando para "contribuir a una aceleración de la entrega de armas" a medida que aumenta la amenaza de China en la región, tal y como han advertido ambas partes.

Las autoridades taiwanesas se han quejado en repetidas ocasiones de que existen "retrasos" en la entrega de armas compradas a Estados Unidos, que es uno de los principales proveedores de armamento de la isla, la cual Pekín considera una provincia más bajo su soberanía.

Uno de estos principales atrasos afecta a la compra de 66 cazas F-16V de Lockheed Martin, un contrato que se remonta a 2019, además de otro equipamiento militar, como sistemas de radar para detectar aeronaves chinas, si bien se estima que las entregas comenzará este mismo año, según informaciones recogidas por CNA.

"Respecto a aquellas partes que han sufrido retrasos, Estados Unidos ya ha puesto en marcha un equipo para acelerar las entregas más relevantes de programas armamentísticos y ayudarnos a cumplir con el programa lo más rápido posible", ha aseverado el ministro taiwanés. "Estamos trabajando de forma conjunta con el Gobierno de Estados Unidos para acelerar estas entregas lo máximo posible", ha zanjado.