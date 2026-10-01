Taiwán coloca a un comandante de la Armada al frente de la Guardia Costera ante las amenazas de Pekín

Archivo - Un barco de la Guardia Costera de Taiwán. - Zulu Lo/Tmhk / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Taiwán han colocado este jueves al comandante de la Armada Yuan Sheng Hua como 'número dos' de la Guardia Costera taiwanesa a medida que crece la tensión por las amenazas vertidas de Pekín, que considera el territorio una provincia más bajo su soberanía e insiste en la completa reunificación.

El Gobierno taiwanés, que ha aludido a un "proceso de modernización", ha matizado que los barcos de la Guardia Costera serían "incluidos" en el marco de posibles acciones militares a modo de "segunda Armada" en caso de que se produjera una guerra.

El presidente de Taiwán, Lai Ching Te, ha indicado que Yuan podrá "utilizar su experiencia para impulsar la coordinación entre la Armada y la Guardia Costera", una cuestión "de gran importancia para responder rápidamente a cualquier desafío marítimo que pueda darse".

"Las partes deben intercambiar información de Inteligencia y garantizar un mando estable, con unas buenas comunicaciones bajo cualquier circunstancia", ha manifestado, según informaciones del diario taiwanés 'China Times'.

Kuan Bi Ling, titular del Consejo de Asuntos Oceánicos de Taiwán --organismo que supervisa la Guardia Costera--, ha declarado que la experiencia de Yuan en entrenamiento de combate garantizaría la incorporación de la "mentalidad táctica de la Armada", impulsando así una "nueva dinámica" ante cualquier "futura transición de un escenario de paz a uno de guerra".

Los vínculos entre China y Taiwán se rompieron en 1949, después de que las fuerzas del partido nacionalista Kuomintang sufrieran una derrota en la guerra civil contra el Partido Comunista y se trasladaran al archipiélago. Las relaciones se restablecieron solo a nivel empresarial e informal en la década de 1980.