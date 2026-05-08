Taiwán pone a prueba su primer submarino de fabricación local con el lanzamiento de dos torpedos

Imagen de archivo del submarino Haikun de fabricación local en Taiwán. - Europa Press/Contacto/Cheng-Chia Huang

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas de seguridad de Taiwán han realizado el lanzamiento de dos torpedos para poner a prueba el que es su primer submarino de fabricación local, el 'Haikun', en el marco de una serie de maniobras militares navales que han tenido lugar frente al territorio taiwanés.

La Corporación de Construcción Naval de Taiwán (CSBC) ha indicado en un comunicado que las maniobras con estos torpedos han sido realizadas "con éxito" a lo largo del pasado miércoles y ha publicado un vídeo en el que se puede observar el ejercicio al completo. Además, ha señalado que se completaron un total de seis maniobras para verificar la viabilidad del sistema.

La propia compañía ha afirmado que seguirá colaborando con la Armada de Taiwán para realizar los "ajustes" pertinentes en el equipo, siempre "dando prioridad a la seguridad y la calidad" de cara a pruebas posteriores, según informaciones de la agencia de noticias CNA.

Para sacar adelante estas maniobras, realizadas tras zarpar del puerto de Kaohsiung, Taiwán ha contado con un torpedo estadounidense, un 'MK 48' que deberá ser devuelto tras estas maniobras. El ministro de Defensa, Gu Lixiong, ha informado de las pruebas pertinentes se han llevando a cabo de acuerdo con los "procedimientos establecidos".

Además, ha confirmado que tanto la empresa como la propia Armada realizarán "inspecciones y labores de mantenimiento de los equipos siempre para garantizar la seguridad".

Taiwán presentó el submarino en septiembre de 2023, el primero fabricado a nivel local, durante una ceremonia celebrada ante el creciente aumento de la tensión con China y con el objetivo de hacer frente a lo que tildó como un "momento crucial" en su historia. La entonces presidenta, Tsai Ing Wen, calificó el acto como un paso adelante en el camino para alcanzar la "autonomía en materia de defensa".

Durante la ceremonia de presentación, las autoridades mostraron la proa del submarino y los lanzatorpedos, además de otros componentes. El programa del Gobierno contempla fabricar un segundo submarino de cara a 2027 para el posterior despliegue de ambos para defender las aguas que rodean Taiwán y la zona comprendida entre Suao, en Yilán, y la isla de Yonaguni, en la prefectura japonesa de Okinawa, según explicaron las autoridades.