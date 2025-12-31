Taiwán reitera que las últimas maniobras militares de China ponen riesgo "la paz en el mundo"

Archivo - Lai Ching Te, presidente de Taiwán. - Europa Press/Contacto/Cheng-Chia Huang - Archivo

TAIPEI 31 Dic. (DPA/EP) -

El presidente de Taiwán, Lai Ching Te, ha advertido este miércoles de que las últimas maniobras militares de China en el estrecho están poniendo en riesgo no solo la estabilidad de la región, sino también "la paz en el mundo".

"La expansión autoritaria de China y su creciente coerción han generado una gran incertidumbre y han puesto en peligro la estabilidad regional, al tiempo que han afectado a la navegación, el comercio y la paz en el mundo", ha afirmado el presidente taiwanés durante una graduación militar.

China ha puesto en marcha desde este lunes nuevos ejercicios militares con fuego real en el estrecho de Taiwán y áreas al norte, suroeste, sureste y este de la isla en respuesta a las aspiraciones independentistas de Taiwán.

Estas maniobras, denominados 'Misión Justicia-2025', se centran en situaciones de combate marítimo y aéreo, así como en el bloqueo de los principales puertos de Taiwán y otras áreas clave. Con todo, el presidente Lai ha destacado que las Fuerzas Armadas taiwanesas han sabido adaptarse a la nueva situación.

Las autoridades taiwanesas han advertido de que en las últimas horas algunos de los proyectiles utilizados por China para sus maniobras han caído cerca de las costas de la isla. El Gobierno ha agradecido las muestras de apoyo de la comunidad internacional por el aumento de las tensiones provocado por Pekín.