Tajani asegura que Italia no ha enviado armas a Israel desde el comienzo de la guerra con Hamás

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, ha asegurado que su país no ha enviado armas a Israel desde el comienzo de la guerra con Hamás, el pasado 7 de octubre, en respuesta a una crítica formulada por la secretaria general del Partido Democrático, Elly Schlein.

"Desde el 7 de octubre decidimos no enviar más armas a Israel, así que no hay discusión alguna sobre este aspecto. La decisión está tomada y así lo dijimos en el Parlamento", ha manifestado Tajani en una entrevista a los medios 'Giorno' y 'Nazione' recogida a su vez este pasado sábado por 'La Repubblica'.

Previamente, Schlein habría criticado durante una reunión del Partido Democrático en la ciudad de Gubbio que el Partido Popular Europeo, que en su día presidió Tajani, "diluyera una resolución sobre el alto el fuego en Palestina" antes de pedir al Gobierno italiano que "evitara exportar armas al conflicto de Oriente Próximo, Israel en particular, para que no sean empleadas en crímenes de guerra".

En respuesta, Tajani aseguró a Schlein que sus palabras no eran más que "pura propaganda" y llegó a decir que la época en la que Italia enviaba más armas a la región fue el gobierno de Giuseppe Conte (2018-2021).

Por su parte, el representante de Izquierda Italiana, Giuseppe de Cristofaro, ha pedido a Tajani que vaya más allá de sus comentarios y los ratifique en forma de respuesta parlamentaria para dar el asunto por zanjado, en especial en un momento en que "el recrudecimiento del conflicto en Oriente Próximo ya es una realidad".

"Dado el escenario internacional y las decenas de miles de muertos en Gaza es necesario aclarar si las armas italianas están siendo empleadas en el campo de batalla. Es una pregunta que he planteado a Tajani y de la que, hasta ahora, solo he recibido declaraciones, no respuestas", ha indicado.