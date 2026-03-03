Takaichi abordará con Trump la ofensiva sobre Irán durante su reunión en Washington a finales de marzo

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi. - Europa Press/Contacto/Kento Nara

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, ha afirmado este martes que tiene previsto abordar con el presidente estadounidense, Donald Trump, la ofensiva lanzada el sábado junto a Israel contra Irán durante su reunión prevista para el próximo 19 de marzo en Washington, la capital del país norteamericano.

"La paz y la estabilidad en Oriente Próximo, incluida la seguridad energética y el mantenimiento de un régimen de no proliferación nuclear a nivel internacional, son cuestiones de gran importancia para Japón", ha señalado, al tiempo que ha insistido en que Tokio "ha hecho todos esfuerzos diplomáticos necesarios, de acuerdo con la comunidad internacional, para ofrecer una resolución a la situación en Irán".

Así, ha informado que, de cara a la cumbre con Trump, tiene previsto "abordar estos asuntos y la creciente tensión a nivel internacional, tal y como ha asegurado durante un discurso, según informaciones del diario 'The Japan Times'. "Cada país tiene su propia postura, y los detalles y hechos no están claros", ha sostenido.

Japón se encuentra en una situación compleja a medida que avanza la ofensiva contra Irán dado que Tokio busca apoyar un mundo global basado en reglas, pero al mismo tiempo trata de mantener intacta su alianza con Washington.

Las autoridades japonesas han mostrado recientemente su preocupación por los movimientos de China en la región, especialmente en torno a Taiwán, así como sobre la continuada invasión rusa de Ucrania, que comenzó hace más de cuatro años.