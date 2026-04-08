Takaichi insiste a Pezeshkian en la reapertura de Ormuz y espera un "acuerdo final" con EEUU

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, durante la visita del presidente francés, Emmanuel Macron, a Tokio. - Europa Press/Contacto/POOL

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, ha trasladado este miércoles al presidente de Irán, Masud Pezeshkian, la importancia de reabrir el paso de Ormuz, clave para el suministro energético del país asiático, reclamando que se llegue pronto a un "acuerdo final" con Estados Unidos para lograr la estabilidad en Oriente Próximo.

"Enfatizé que el estrecho de Ormuz es un punto clave para la logística global y un bien público internacional", ha afirmado la dirigente japonesa sobre su primer contacto desde que llegó al poder a finales de 2025 con el líder iraní.

Así, ha valorado que el pacto entre Washington y Teherán para un alto el fuego de dos semanas es un "movimiento positivo", aunque ha insistido en que se llegue pronto a un "acuerdo final", informa la agencia de noticias Kiodo.

En este sentido ha respaldado el proceso diplomático en marcha, cuando Pakistán, mediador entre las partes, ha confirmado un encuentro entre las delegaciones estadounidense e iraní a finales de esta semana en Islamabad.

Washington y Teherán han acordado un alto el fuego de dos semanas, condicionado a la reapertura del paso de Ormuz y que allana el camino a negociaciones en Pakistán para un acuerdo más amplio que ponga fin a la guerra lanzada el pasado 28 de febrero por Estados Unidos e Israel. La comunidad internacional ha aplaudido el paso, pidiendo su "aplicación total" y reiterando la vía del diálogo para restablecer la paz en la región.