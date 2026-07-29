Takaichi promete ayudas urgentes a los afectados por el terremoto en el suroeste de Japón

Bomberos trabajan en el exterior del dañado AEON Mall Kumamoto, un importante complejo comercial en la localidad de Kashima, prefectura de Kumamoto. - Europa Press/Contacto/Jia Haocheng

MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, ha prometido este miércoles acelerar el desembolso de ayudas urgentes a los afectados por el terremoto en la prefectura de Kumamoto, en la isla japonesa de Kyushu, en el suroeste de Japón.

En una reunión de gestión de la emergencia, la líder japonesa ha confirmado los planes de respuesta de emergencia ante la emergencia provocada por el seísmo de magnitud 7,1. "Dado que todavía hay personas esperando ayuda, estamos en una carrera contra el tiempo" ha asegurado Takaichi, en declaraciones recogidas por la agencia Jiji.

En este sentido se ha comprometido a desembolsar subvenciones anticipadas a los impuestos municipales en las zonas afectadas por la catástrofe.

Respecto a la ayuda más básica tras el fuerte terremoto, Takaichi ha incidido en que su Ejecutivo practica la denominada "ayuda proactiva", por lo que está enviando suministros a la zona de forma preventiva y antes de que las comunidades afectadas la hayan solicitado.

Según ha detallado, el Gobierno japonés se está centrando en el envío de alimentos, agua, papel higiénico y vehículos eléctricos a la localidades golpeadas por el temblor, que ha dejado al menos 13 muertos.

El terremoto tuvo lugar a las 16.27 horas (hora local), con hipocentro a una profundidad de 10 kilómetros y estuvo seguido de un segundo seísmo de magnitud 6,1, también en Kumamoto, a las 17.08 horas (hora local). En total, unas 48.000 viviendas se han visto afectadas por un fuerte apagón y otras 500 han sufrido cortes en el suministro de gas.