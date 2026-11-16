Takaichi subraya con su homólogo de Filipinas los "constantes avances" en las relaciones bilaterales

Archivo - La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, y su homólogo de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr. - POOL / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, ha señalado este lunes junto a su homólogo de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., los "constantes avances" en las relaciones entre Japón y Filipinas, subrayando la intención de avanzar en la estrategia para un Indo-Pacífico "libre y abierto".

"Celebraron los constantes avances de las relaciones bilaterales en una amplia variedad de ámbitos. Asimismo, coincidieron en la importancia de cooperar estrechamente para reforzar la autonomía y la resiliencia regionales en el marco de la versión actualizada de la iniciativa Indo-Pacífico Libre y Abierto", ha indicado el Gobierno nipón en un comunicado sobre la reunión mantenida entre ambos dirigentes antes de la cumbre de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN) de Manila de este martes.

Takaichi y su homólogo filipino han señalado la importancia de trabajar en el seno de la ASEAN en materia de energía y resiliencia económica y energética.

Al tiempo, han abordado cuestiones regionales, como la situación Mar de China Meridional, la situación en Corea del Norte y los test balísticos o la cooperación trilateral entre Japón, Estados Unidos y Filipinas.

Tokio y Manila mantienen negociaciones bilaterales para establecer una nueva delimitación marítima, frente a las que China ha redoblado sus reclamaciones territoriales. Pese a que no comparten fronteras, como países costeros Japón y Filipinas tienen derecho a establecer una zona económica exclusiva que se extiende 200 millas náuticas.

Asimismo, Filipinas, Japón y Estados Unidos han incrementado sus ejercicios militares conjuntos en los últimos meses, como parte de sus esfuerzos para reforzar su colaboración estratégica y operativa ante la creciente presencia de Pekín en la región.